Siirt'te PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 kişi törenle anıldı - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde, 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerce katledilen 13'ü çocuk 22 kişi düzenlenen törenle anıldı.

28 yıl önce Derince köyünde 22 masum insanın terör örgütü PKK tarafından hunharca katledildiğini dile getiren 3 yaşındayken şehit edilen Serkan Erdem'in kuzeni Yasin Erdem, PKK terör örgütünün çocuk ve kadınları katlettiği katliamın acısını yüreklerinde taşıdıklarını söyledi. Erdem, "1993'te köyümüze baskın düzenlendi. 13'ü çocuk 9'u kadın olmak üzere 22 kişi şehit oldu. Aralarında kuzenim Serkan vardı. Onu da 3 yaşındayken şehit düşürdüler. Suçsuz, günahsız bir çocuk. Bunların hiç acıması yok, hepsini katlediyorlar. 3 yaşındaki çocuktu, kuzenimdi. Kalleşçe katledildi. Bugün de onları anmaya geldik. Allah hepsinin mekanlarını cennet etsin. Rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" dedi.

Terör örgütü PKK'nın 'bebek katili' olarak tescil edildiği Baykan ilçesindeki Derince köyünde katledilen, aralarında 9 aylık Leyla ve 3 yaşındaki Serkan bebeğin de bulunduğu 22 vatandaşı rahmetle andıklarını söyleyen şehit yakını Zeynettin Erdem, şehit olan 22 vatandaşın acısını ilk gün ki gibi yaşadıklarını ve o acının dinmediğini söyledi. Erdem, "1993'te bu olay oldu. 28 sene önce bu katliamı yapmışlar. Allah onlara lanet etsin. İnsanlık mı bu? Ancak gavur bu işi yapar. İnsanlık değil. Çoluk çocuğun ne günahı var? Serkan bebeği götürüp tam yukarıda vurmuşlar. 2 yaşındaki çocuk, bir yaşındaki çocuğun ne günahı var, günahı nedir" diye konuştu. - SİİRT