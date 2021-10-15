İNŞAATIN 8'İNCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

SİVAS'ta çalıştığı apartman inşaatının 8'inci katından dengesini kaybederek düşen duvar ustası Ali Gökçe (32) ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 53'üncü Sokak'ta 9 katlı bir apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 8'inci katında pencere önünde çalışan duvar ustası Ali Gökçe, dengesini kaybederek hafriyat bulunan alana düştü. Olayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Gökçe, olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İnşaatın dış yüzeyinde koruma amaçlı file olduğu ancak kısa süre önce çıkarıldığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.