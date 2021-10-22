Sivas'ta beton saksıya ayağı sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Bu sırada Yıldırım'ın haber takibini yapan basın mensupları ve görevli polisler, köpekten gelen sesler üzerine beton saksının başında toplandı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım 'ın Valilik ziyareti sırasında binanın önünde dolaşan sahipsiz bir köpeğin ayağı beton saksıya sıkıştı.

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