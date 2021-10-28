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Son dakika haber! Beykoz'da 30 saniyede 60 bin TL'lik far hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Beykoz'da 30 saniyede 60 bin TL'lik far hırsızlığı kamerada

28.10.2021 19:38
Son dakika haber! Beykoz'da 30 saniyede 60 bin TL'lik far hırsızlığı kamerada

Son dakika habere göre Beykoz'da 30 saniyede 60 bin TL'lik far hırsızlığı kamerada -Otomobil değerinde farları 30 saniyede çaldılar Beykoz'da bir oto galeride bulunan lüks otomobilin, değeri 60 bin TL'yi bulan farları 30 saniyede çalındı.

Beykoz'da 30 saniyede 60 bin TL'lik far hırsızlığı kamerada

-Otomobil değerinde farları 30 saniyede çaldılar

İSTANBUL - Beykoz'da bir oto galeride bulunan lüks otomobilin, değeri 60 bin TL'yi bulan farları 30 saniyede çalındı. Ustaların yarım saatte çıkardığı farları hırsızların 30 saniyede çıkartması pes dedirtti. Hırsızlık anı galerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık geçtiğimiz günlerde Beykoz Kavacık'ta saat 03.58 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosiklet ile galeriye gelen 2 hırsız, etrafı kolaçan ettikten sonra Porsche marka lüks otomobilin 60 bin TL değerindeki farlarını çaldı. Farları çalan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. 30 saniye süren far hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Galeri çalışanı Ömür Özcan, "Sabah dükkana geldim saat 08.30 civarlarında. Arabanın farlarının olmadığını fark ettim. Daha sonra kamera kayıtlarına baktık. Karşı taraftaki taksi durağındaki arkadaşlara sorduk. Taksi durağındaki arkadaş sesi duyduk fakat olay yerine gelene kadar motorla kaçtıklarını söylediler. Yaklaşık kamera kayıtlarında 30 saniye falan sürüyor. Polis arkadaşlar geldi olay yeri inceleme geldi parmak izini baktılar fakat parmak izi göremediler. Levye gibi bir şeyle farın altından işlem yapıyorlar yani kastırıyorlar farı. Otuz saniye gibi sürede farı çalmışlar. Farıarın yaklaşık değeri 60 bin lira civarında. Kavacık merkezde bir arkadaşımızın da aynı şekilde beyaz renkli bir Porsche'un yine farlarını çalmışlar. Bizden sonra oraya gitmişler." dedi.

Türk Lirası, Hırsızlık, Otomobil, Kavacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Beykoz'da 30 saniyede 60 bin TL'lik far hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Beykoz'da 30 saniyede 60 bin TL'lik far hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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