Son dakika haber! Park halindeki iş makinesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Fırat Ö. (27) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Aşağı İçmeler Mahallesi'nde park halindeki iş makinesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Fırat Ö, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Fırat Ö'nün cesedi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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