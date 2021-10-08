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Son dakika haberi: Fas'ta yeni hükümeti kamuoyunun gündemindeki bir dizi dosya bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Fas'ta yeni hükümeti kamuoyunun gündemindeki bir dizi dosya bekliyor

08.10.2021 14:35
Son dakika haberi: Fas'ta yeni hükümeti kamuoyunun gündemindeki bir dizi dosya bekliyor

Son dakika haberi... Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in onay verdiği Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) Genel Sekreteri Aziz Ahnuş liderliğinde 24 üyeden oluşan yeni kabinenin önünde çözülmeyi bekleyen bir dizi öncelikli dosya bulunuyor.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in onay verdiği Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) Genel Sekreteri Aziz Ahnuş liderliğinde 24 üyeden oluşan yeni kabinenin önünde çözülmeyi bekleyen bir dizi öncelikli dosya bulunuyor.

AA muhabirine konuşan Faslı uzmanlar, yeni hükümeti ekonomik ve sosyal başta olmak üzere birçok sorunun beklediğini, aynı zamanda seçim propagandası sırasında verilen vaatlerin de yerine getirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Faslı akademisyen Mustafa el-Yahyavi, yeni hükümeti bekleyen sorunların, ülkedeki gerçekliğin dayattığı önceliklere bağlı olarak düzenlenebileceğini ifade etti.

Ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinden ekonomik ve sosyal olarak çıkmaya hazırlandığını belirten Yahyavi, "Güvenli çıkış en az iki yıl sürer. Bu da mutlaka kamu sektöründe yatırım hacminin artırılmasını, daha sonra özel sektöre yatırım yapılmasını ve sanayileşme hızının artmasını gerektirir." dedi.

Yahyavi, öncelikli dosyalardan birinin, Sadeddin el-Osmani hükümeti tarafından onaylanan sosyal koruma projesi olduğunu belirterek, yeni hükümetin bu programın uygulanmasını hızlandırmak zorunda kalacağını ifade etti.

"Verilen vaatlerin yerine getirilmesi gerekiyor"

Siyasi analist Muhammed Şukeyr ise Ahnuş hükümetinin önünde sağlık ve eğitim konusunda da dosyalar olacağını belirtti.

Yeni hükümetin seçim kampanyasında, doktor, hemşire ve öğretmenlerin maaşlarının artırılması da dahil verilen sözlerin tutulması gerekeceğini aktaran Şukeyr, RNI'nın gelecek 5 yıl içinde halk sağlığı bütçesinin iki katına çıkarılması ve dört yeni üniversite hastanesi kurulması gibi vaatleri olduğunu aktardı.

RNI, öğretmen maaşlarında artış ve Kovid-19 krizinin etkilediği ekonomiyi canlandırmak için 1 milyon kişiye istihdam imkanı oluşturma vaatlerinde de bulunmuştu.

Üç partili koalisyon hükümetinde RNI'nın yanı sıra Asalet ve Çağdaşlık Partisi ile İstiklal Partisi yer alıyor.

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimleri 102 milletvekilli çıkaran RNI birinci sırada tamamlamıştı.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed, genel seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümeti kurma görevini RNI Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'a vermişti.

Yatırım, Milli, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Fas'ta yeni hükümeti kamuoyunun gündemindeki bir dizi dosya bekliyor - Son Dakika


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