Son dakika haberi... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri dışarı çıkarken, bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

Dumanı gören bina sakinlerinin bilgi vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelip yangına müdahale etti.

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