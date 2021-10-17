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Son dakika haberi... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

17.10.2021 10:46
Son dakika haberi... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Kağıthane'de bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kağıthane'de bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre yangın, Sultan Selim Mahallesi'ndeki tamirhanede 09.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanı gören bina sakinlerinin bilgi vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelip yangına müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri dışarı çıkarken, bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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