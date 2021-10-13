Son dakika haberi! Nemrut Krater Gölü'nün müdavim ayıları yeniden görüntülendi - Son Dakika

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kamp kurdukları Nemrut Krater Gölü etrafında bölgenin daimi misafirleri olan ayıları görüntüledi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, dünyanın ikinci ve Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü havzasının doğal güzelliklerini fotoğraflayıp piknik yaptı. Geceyi burada geçiren üyeler, sabahın erken saatlerinde ise zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Grup üyeleri yaptıkları yürüyüşte bölgenin müdavimleri olan ayılarla yeniden karşılaştı. Doğa severler, uzun süredir gözükmeyen ve yiyecek arayan ayıları cep telefon kamerasıyla görüntüledi.

(Mücahit Tarlan/İHA)