Son dakika haberi: Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Ekipler, 7 Ekim'de söz konusu adrese operasyon düzenledi. Aramada, yasa dışı olarak üretilmiş çok sayıda silah, mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeye el konuldu.

Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yapıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

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