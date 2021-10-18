Son dakika haberleri! 4 aracı soyan zanlı polisten kaçamadı - Son Dakika

Çorum'da 4 ayrı otodan hırsızlık olayının zanlısı polis tarafından yakalandı. 14 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, son 10 günde kentin farkı noktalarında 4 ayrı otodan hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık olaylarının aydınlatılması için harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çevreyolu üzerindeki bir iş yerinin önünde park halinde bulunan bir araçtan 8 adet çeyrek altın, 2 adet altın bilezik, 4 adet tam altın, 2 adet altın yüzük ile 1 adet altın kolyenin çalınması, Osmancık Caddesi üzerindeki boş arazide park halindeki araçtan bin 200 para ve cep telefonunun çalınması ile Hüyük Caddesi ve Mimar Sinan 1. Cadde üzerindeki iki farklı araçtan bayan kol çantası çalınmasının faili olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) soruşturmasında 3'ü Çorum'da olmak üzere toplam 14 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydının bulunduğu ve farklı mahkemeler tarafından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderildi. - ÇORUM