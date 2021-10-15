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Son dakika haberleri... DNA bankası yenilendi, 17 yaşındaki Ömer'in yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri... DNA bankası yenilendi, 17 yaşındaki Ömer'in yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı

15.10.2021 15:12
Son dakika haberleri... DNA bankası yenilendi, 17 yaşındaki Ömer'in yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı

Son dakika haber: İSTANBUL'da 2019 yılında bir kahvehanenin silahla taranarak 17 yaşındaki Ömer Çakmak'ın öldürülmesinin yanlışlıkla olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL'da 2019 yılında bir kahvehanenin silahla taranarak 17 yaşındaki Ömer Çakmak'ın öldürülmesinin yanlışlıkla olduğu ortaya çıktı.

ÇAY OCAGINA SİLAHLI SALDIRI DUZENLENMİŞTİ

Mecidiyeköy, Selahattin Pınar Caddesi'nde bulunan bir çay ocağına 9 Mart 2019'da motosikletle gelen iki kişi, içerde bulunanlara kurşun yağdırdı. Bu sırada çay ocağının sahibinin yeğeni olduğu belirtilen Ömer Çakmak vurularak ağır yakalandı. Ömer Çakmak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganlardan birisi yaya diğeri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay sırasında çay ocağında bulunanların ifadesini alan polis herhangi bir ip ucu elde edemedi.

OLAYDA KULLANILAN SİLAH METRUK BİNADA BULUNMUŞTU

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin Çağlayan'da metruk bir binada buluştuklarını tespit etti. Bu binada yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ve maskeler ele geçirildi. İncelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilen tabanca ve maskelerde DNA incelemesi yapıldı. Ancak o tarihte bulunan DNA örnekleri eldeki örneklerle eşleşmedi.

YENİDEN İNCELENİNCE DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis şüphelilerin kimliğini tespit etmek için Adli Tıp Kurumu'ndan yenilenen DNA bankası verilerine göre eldeki örneklerin bir daha incelemesini istedi. Yapılan bu inceleme sonucu örnekler, Emre A. adlı kişinin DNA'sıyla eşleşti. Bu gelişme üzerine Emre A. gözaltına alındı.

POLİS SORUŞTURMASINA GÖRE OLAYIN SEBEBİ YASA DIŞI BAHİS

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Emre A. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede şüphelinin, olay sırasında kahvehanede oturan 3 kişiyle irtibatı olduğunu tespit etti. Polis dosyasına göre şüphelilerin birlikte yasa dışı bahis işi yaptıkları, ancak bir alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet oluştuğu tespit edildi. Emre A. ve olay sırasında yanında bulunan kişiyle birlikte  saldırıyı İbrahim S.(24), Ömer A.(32), Deniz E.(27) ya yönelik yaptığı, ancak yanlışlıkla Ömer Çakmak'ı vurdukları tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.


Son dakika haberleri... DNA bankası yenilendi, 17 yaşındaki Ömer'in yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı
Son dakika haberleri... DNA bankası yenilendi, 17 yaşındaki Ömer'in yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı
Son dakika haberleri... DNA bankası yenilendi, 17 yaşındaki Ömer'in yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı
Son dakika haberleri... DNA bankası yenilendi, 17 yaşındaki Ömer'in yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı

Ömer Çakmak, Silah, Polis, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... DNA bankası yenilendi, 17 yaşındaki Ömer'in yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... DNA bankası yenilendi, 17 yaşındaki Ömer'in yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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