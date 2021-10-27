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Son dakika haberleri | DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Son dakika haberleri | DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

27.10.2021 12:35

Son dakika gelişmesine göre AKSARAY Üniversitesi öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, doçentlik belgesi sahte olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AKSARAY Üniversitesi öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, doçentlik belgesi sahte olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'nün sosyal medya hesabından geçen hafta cuma günü yapılan açıklamada, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in doçentlik belgesi sahte olduğu gerekçesiyle atamasının iptal olduğu ve suç duyurusunda bulunulduğunu belirtildi. Açıklamada, "28 Eylül 2021 tarihinde işe başlamış bulunan öğretim üyesinin; Üniversitemize sunduğu ve atamasına temel teşkin eden 'doçentlik belgesi' ile ilgili bir hafta önce oluşan tereddüt, ciddiyetle takip edilmiş, ilgili kurumla yazışma yapılmıştır. Bugün itibarıyla gelen belge üzerine bahse konu şahsın ataması iptal edilmiştir. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulmasına ilişkin hukuki süreç de başlatılmıştır' denildi.

Üniversitenin suç duyurusunun ardından savcılık soruşturma başlattı. Laçin, soruşturma kapsamında bugün 'dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik' suçundan gözaltına alındı. Laçin'in emniyetteki sorgusu sürüyor.

Son dakika haberleri | DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri | DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri | DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri | DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Aksaray Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Aksaray, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | DOÇENTLİK BELGESİ SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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