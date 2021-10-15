Son dakika haberleri: İzmir'de çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi av tüfeğiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Kasımpaşa Mahallesi'ndeki bir kahvehanede V.C'nin (21) aralarında husumet bulunan kişilerle yaşadığı tartışmanın ardından sokakta kavga çıktı.
V.C'nin yanındaki av tüfeğiyle ateş açması sonucu S.O, A.E, S.D, O.E ve S.O yaralandı.
Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan zanlı, polis tarafından suç aletiyle yakalandı.
Kaynak: AA
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