Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede sokak satıcıları ile uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İki adrese düzenlenen operasyonda, 780 gram sentetik uyuşturucu ile 57 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan B.E, E.Y. ile M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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