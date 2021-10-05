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Son dakika! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE PALET İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika

Son dakika! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE PALET İMALATHANESİNDE YANGIN

05.10.2021 07:02
Son dakika! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE PALET İMALATHANESİNDE YANGIN, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haber-Kamera: Mustafa ESEN / İSTANBUL DHAÜmraniye'de ahşap palet üreten bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Mustafa ESEN/ İSTANBUL DHA

Ümraniye'de ahşap palet üreten bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan işyerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Esenşehir Mahallesi, Barajyolu Caddesi üzerinde bulunan ahşap palet imalathanesinde sabah saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe'den itfaiye ekibi sevk edildi. İmalathanenin bahçesinde bulunan paletler alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE PALET İMALATHANESİNDE YANGIN
Son dakika! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE PALET İMALATHANESİNDE YANGIN
Son dakika! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE PALET İMALATHANESİNDE YANGIN
Son dakika! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE PALET İMALATHANESİNDE YANGIN

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ümraniye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE PALET İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika


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