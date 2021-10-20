Vali Demirtaş: "Okullarımızda ve okullarımızın çevresinde terör propagandasına müsaade etmeyeceğiz"

MARDİN - Mardin'de muhtarlar ve okul müdürleriyle bir araya gelen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, okullarda ve okulların çevresinde terör propagandasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Vali Demirtaş, okul müdürleri ve muhtarla bir araya geldi. Programa Vali Demirtaş'ın yanı sıra Mardin Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreteri Murat Süzen ve belediyenin ilgili daire başkanları, İl Emniyeti Müdürü Mahmut Karabulut, MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, muhtarlar ve okul müdürleri katıldı. Vali Demirtaş, okullarda ve okulların çevresinde terör propagandasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Mardin'de terör örgütleri ile olan mücadelelerinin tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Vali Demirtaş, "Terör örgütlerinin kendilerine eleman devşirmeye çalıştıkları alanların başında eğitim kurumları da gelmektedir. Bu sebeple terör örgütlerinin bu çirkin planını bertaraf etmek adına okul, veli, öğrenci işbirliğinin güçlendirilmesini sağlamalı, yavrularımızı terörün ve terör örgütlerinin kucağına bırakmamalıyız. Okullarımızda ve okullarımızın çevresinde terör propagandasına müsaade etmemeli, gereken tedbirleri almalıyız. Her konuda işbirliği içerisinde bulunacağımız birinci derece paydaşlarımızın, toplum destekli polis birimlerimiz, mahalle muhtarlarımız, mahallerimizde bulunan imamlarımız, zabıta ekiplerimiz olduklarını unutmayalım. Bu kişilerle münasebetlerimizi sürekli olarak canlı tutalım" dedi.

Muhtarlar gününü tebrik eden Vali Demirtaş, "Yürüttüğünüz tüm çalışmalarda sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Mardin'deki muhtarlık ziyaretleri ve vatandaşlarımızla buluşma etkinlikleri vesilesiyle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Önümüzdeki dönemde de gelmeye devam edeceğiz. Bu toplantılarda vatandaşlarımızın sorunlarını, muhtarlarımızın sıkıntılarını ilk ağızdan dinliyor ve karşılaşılan durumlara ivedilikle müdahale ediyoruz. Sizden gelen talepler ve bu toplantılardan eklediğimiz çıkarımlar doğrultusunda bugünün ve geleceğin Mardin'ini elbirliği ile inşa ediyoruz. Bu anlamda geride bıraktığımız dönemde eğitimden kültüre, sağlıktan turizme, bilimden teknolojiye, tarımdan sanayiye sosyal kültürel ve ekonomik alanlarda birçok adımı hep birlikte atacağız" diye konuştu.