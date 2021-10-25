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Son dakika haberleri! Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

25.10.2021 23:39
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberine göre Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde, E.T. evinin önüne park etmeye çalıştığı minibüsle geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki oğlu Ö.T'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ö.T'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika


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