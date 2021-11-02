Tarihi anıtlar ve binalar lösemili çocuklar için turuncu ışıklarla aydınlatıldı - Son Dakika

LÖSEV, Lösemiye karşı farkındalık oluşturmak adına bu yıl "Maskemi Atarım. Hayalime Koşarım" mesajı ile tüm Türkiye'de etkinliklere eş zamanlı olarak başladı. Bu kapsamda birçok kurum ve kuruluş gece bina aydınlatmalarını turuncu yaparak haftaya ve çocuklara destek veriyor.

"Maskemi Atarım Hayalime Koşarım" mesajı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen LÖSEV -Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı hafta boyunca tüm Türkiye'de birbirinden farklı etkinliklerle, çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen lösemiye dikkat çekmeye devam ediyor. Haftanın ve löseminin rengi olan turuncu ve birçok farklı etkinlik ile tedavisi süren çocuklara umut aşılanırken, lösemiyle mücadelede bireylere ve topluma düşen görevler vurgulanacak.

HAYALLERE GİDEN YOL TURUNCU IŞIKLARLA AYDINLATILIYOR

Türkiye genelinde kurumsal sosyal sorumluluk sahibi birçok kurum ve kuruluş 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında gece bina aydınlatmalarını turuncu yaparak haftaya ve çocuklara destek veriyorlar. Ülke genelinde tarihi anıtlardan modern yapılara, kamu kuruluşlarından özel kuruluşlara dek köprü, gökdelen, anıt, yüzlerce noktada turuncu ışıklarını 1 Kasım itibarıyla yakmaya başlayan binalar sosyal medya hesaplarından '#lösemili1çocuğunhayali' ve '#lösev1998' etiketleriyle haftaya destek veriyorlar.

LÖSEVin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Destek olmak isteyen herkes LÖSEV 'in sosyal medya hesaplarını takibe alarak, #lösemili1çocuğunhayali etiketi ile hafta boyunca paylaşımlar yapabilir, etkinliklere katılarak lösemiye dikkat çekebilir ve bu mücadelede çocukların sesi olabilir. Ayrıntılı bilgi için www.losev.org.tr den 0312 447 06 60 numaralı telefonlardan bilgi alabilirsiniz" denildi.