Tekirdağ'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yangına ilk müdahale, ev sahibi ve komşuları tarafından yapıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yandaki eve sıçradı.

Deveci Mahallesi'nde Ali M'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu

Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı

Pakistan'da Dang humması salgını korkusu! Bir günde 223 vaka tespit edildi

Bakım için girdiği kimyasal kazanında öldü, arkadaşı hastanede tedaviye alındı

Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor

Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan buzağı görenleri şok etti

Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var