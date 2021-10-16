Tokat'ta mest eden sonbahar manzarası - Son Dakika

Tokat'ta mest eden sonbahar manzarası

TOKAT - Tokat'ta sararmış yapraklar ile sarının tonlarına bürünmüş yoldan geçenler hızlarını düşürerek manzaranın keyfini çıkartıyor.

Tokat Turhal kara yolunun her iki tarafında bulunan kavak ağaçlarının yaprakları sonbaharla birlikte sarıya boyandı. Yeşilden sarıya dönen renkleri üzerinde barındıran ağaçların oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi. Güneşle birlikte adeta altın sarısı gibi parlayan yaprakların oluşturduğu koridordan geçen sürücüler manzaranın keyfini çıkartıyor. Hızlarını düşüren vatandaşlar manzarayı izleyerek yol kat ediyor. Kimi vatandaşlarda araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çekiniyor. Yoldan otomobili ile geçen vatandaşlardan Mehmet Yürür, manzaraya kayıtsız kalmadıklarını ifade ederek, "Eşimle birlikte manzarayı görünce dayanamadık, fotoğraflamak istedik. Manzara hızımızı kesmiş oldu. Burayı fotoğraflamadan geçemezdik" dedi. Orhan Şensoy ise Samsun'dan Tokat'a giderken doğa harikasını görünce durarak fotoğraf çekindiklerini belirterek, "Manzarayı görünce hızımızı kestik ve buna duyarsız kalmadık" ifadelerini kullandı.