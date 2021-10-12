Trakya'da kuvvetli sağanak devam ediyor - Son Dakika

Edirne ve Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor.

Edirne'de dün başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte yağış nedeniyle Kocasinan ile İstasyon mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında araç geçişine engel olacak yoğunlukta su birikti, Sadık Ahmet, Güngör Mazlum caddelerinde bodrum kattaki ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı yerlerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, kimi yerlerde de belediye ekipleri çalışma yaptı.

Polis ekipleri yolların çökme meydana gelen bölümlerini trafiğe kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı ikazla uyardığı bölge genelinde yağışların yarın etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Kırklareli'nde de sağanak etkili

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman kuvvetini arttırıyor.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı kent sakinleri otobüs duraklarında yağmurun dinmesini bekledi.

Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken caddelerdeki rögarları açtı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte yağışın hafta boyunca sürmesi öngörülüyor.