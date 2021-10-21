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TurkNet, global dijital platformlara en hızlı bağlantıyı sunan operatör oldu - Son Dakika

TurkNet, global dijital platformlara en hızlı bağlantıyı sunan operatör oldu

21.10.2021 10:58
TurkNet, global dijital platformlara en hızlı bağlantıyı sunan operatör oldu

Pandemide artan internet trafiğiyle ortaya çıkan yavaşlama kullanıcıların zaman kaybetmesine neden oluyor.

Pandemide artan internet trafiğiyle ortaya çıkan yavaşlama kullanıcıların zaman kaybetmesine neden oluyor. TurkNet, yaptığı peering anlaşmalarıyla, kullanıcıların ana internet trafiğine girmeden dijital platformlara doğrudan bağlanmasını sağlıyor. Bu yatırımların sonucunda da TurkNet, en popüler global dijital platformlara Türkiye'den en hızlı bağlantıyı sunan operatör oldu.

İnternet kullanıcıları zamanlarının büyük çoğunluğunu dijital platformlarda geçiriyor. 'We are Social Turkey'nin araştırmasına göre kullanıcılar günde ortalama 3 saat 13 dakika video izliyor, zamanının 58 dakikasını ise oyun oynamaya ayırıyor. Dijital platformlardan bazıları zaman içerisinde diğerlerinin önüne geçiyor. Gaming in Turkey'in konuya dair yayımladığı araştırmaya göre Türkiye'deki internet kullanıcıları aylık ortalama 8,5 saatini Netflix'te geçirirken, en çok kullanılan online oyun platformlarının başında ise Steam geliyor. Pandemiyle birlikte gün içinde artan internet trafiği ise kullancıların bağlantı aşamasında aksaklıklar yaşamasına neden oluyor. Yeni nesil telekom operatörü TurkNet, yaptığı peering anlaşmalarıyla, kullanıcıların ana internet trafiğine girmeden popüler dijital platformlarına doğrudan bağlanmasını sağlıyor.

İNTERNET TRAFİĞİNDEKİ AKSAKLIKLARA YENİ NESİL ÇÖZÜM

Dijital platformlar tarafından erişim hızında birinci seçildiklerine dikkat çeken TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler, "Dijital dünyada müşteri deneyimini iyileştirmek için TurkNet olarak 360 derecelik bir yaklaşım sergiliyoruz. Hem kendi içimizdeki süreçleri dijital hale getiriyor, hem de kullanıcının dijital dünyasını iyileştiriyoruz. Netflix ve Steam'e erişim hızları da bu yaklaşımın bir parçası. Sürekli geliştirme ve iyileştirmeler yaparak dünyanın en çok kullanılan platformlarına kullanıcılarımızın en yüksek hızlarla bağlanmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

HIZDAN ÖDÜN VERMEYENLERİN İNTERNETİ

Kullanıcılarını internet trafiğine sokmamak için önde gelen dijital platformlarla peering anlaşmaları imzaladıklarını ve özel yatırım alanları oluşturduklarını belirten Cem Çelebiler, "Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle dijital platformların sitelerinde açıkladığı verilere göre Türkiye'den en hızlı bağlantıyı TurkNet Ailesi olarak biz sunuyoruz. Bu başarının ilk adımında dijital dünyayı sahiplenmemiz bulunuyor. Önceliğimiz her zaman kullanıcılarımıza maksimum hızlar sunmak. Bu çalışmalarımız sayesinde bağımsız hız ölçüm şirketi nPerf verilerine göre son iki yıldır, SpeedTest verilerine göre ise eylül itibariyle Türkiye'nin en hızlı internetiyiz. Ayrıca taahhüt ve kota kaldırma gibi kullanıcı odaklı yaptığımız kişiselleştirilmiş yeniliklerle internet deneyimini

farklılaştırıyoruz. Üstelik tüm süreci kullanıcıyı yormadan dijital ortamda yürütüyoruz" dedi


TurkNet, global dijital platformlara en hızlı bağlantıyı sunan operatör oldu
TurkNet, global dijital platformlara en hızlı bağlantıyı sunan operatör oldu
TurkNet, global dijital platformlara en hızlı bağlantıyı sunan operatör oldu

İnternet, Türkiye, oyunlar, Turkey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TurkNet, global dijital platformlara en hızlı bağlantıyı sunan operatör oldu - Son Dakika


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