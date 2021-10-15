Üye Girişi
Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU - Son Dakika

Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU

15.10.2021 11:43
Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU

Edinilen son dakika haberine göre TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Sürücünün yaralandığı kazada, kaldırımda yürüyen kadın otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.

Kaza saat 09.45 sıralarında Yayla Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü Yusuf Ünlü'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EM 1089 plakalı otomobil refüjü aşarak, karşı yöne geçti. Otomobil, kaldırımdaki ağaca vurarak durabildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın kazadan saniyelerle kurtuldu. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Görgü tanığı Aykut Çığır "Karşı şeritten geliyormuş. Hızı varmış. Refüjü aştıktan sonra ağaca çarpıp yan yattı. Korkmuştu, ağlıyordu." diye konuştu. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU

Yayla Mahallesi, Vatan Caddesi, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi 11:53 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü 11:48 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa 11:35 Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa "Ders olsun" diyerek 6 yıl hapis cezası verdi
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu 11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi 11:06 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı 10:28 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi 10:23 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti 10:07 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Son Dakika Haberleri
11:52 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi
11:47 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü
11:46 Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
11:05 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
10:51 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu
10:48 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
Aydın Doğan bankacılık sektörüne geri döndü! Doğan Yatırım Bankası resmen kuruldu Aydın Doğan bankacılık sektörüne geri döndü! Doğan Yatırım Bankası resmen kuruldu         
12:00
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı         
11:46
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi         
11:23
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi         
10:15
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi         
08:00
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 12:07:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: TUZLA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement