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Son dakika haberi: Karaismailoğlu: "Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir" - Son Dakika

Son dakika haberi: Karaismailoğlu: "Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir"

12.10.2021 10:47

Edinilen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı 2021 kapsamında ?sağlıktan eğitime, enerjiden bankacılığa, yayıncılıktan su yönetimine kadar ?36 kurum ve kuruluştan siber güvenlik takımları ve bu takımlarda yer alan 134 siber güvenlik uzmanının bilgi ve...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı 2021 kapsamında ?sağlıktan eğitime, enerjiden bankacılığa, yayıncılıktan su yönetimine kadar ?36 kurum ve kuruluştan siber güvenlik takımları ve bu takımlarda yer alan 134 siber güvenlik uzmanının bilgi ve yeteneklerini sınama imkanı bulacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı'nın açılışında yaptığı konuşmada, teknolojideki yeniliklerle iletişim ve bilişim çağının hayli gelişmiş bir safhasının yaşandığını söyledi.

Artık uzak-yakın, bilinen-bilinmeyen gibi kavramların anlamsızlaştığını, sınırların şeffaflaştığını, karşılıklı etkileşimin önündeki engellerin büyük ölçüde kalktığını ifade eden Karaismailoğlu, ülkenin güçlü bilişim ve haberleşme altyapısının sunduğu imkanlar sayesinde ulaşım sektörü ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kesişim noktasında ortaya çıkan çözümleri vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Karaismailoğlu, haberleşme sektörüne 2003-2021 döneminde 92 milyar lira yatırım yapıldığı bilgisini vererek, "Büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki dünyanın dev ekonomilerini sarsan zorlu salgın dönemine rağmen ülkemizin telekom ve mobil işletmecilerinin toplam yatırım miktarı bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artışla 2020'de yaklaşık 13 milyar lira olarak gerçekleşti. Bakanlık olarak bu yatırımların önünü açacağımıza ve hızlandırmaya devam edeceğimize emin olabilirsiniz." dedi.

İletişim altyapısının ve hizmetlerin geliştirilmesini hiçbir zaman tek başına yeterli görmediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bu hizmetlerin geliştiği hızda coğrafyada da yayılmasının ve tüm vatandaşların yararlanabilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

"Ulusal siber güvenliğimizin sağlanması öncelikli gündemimizdir"

"Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir." diyen Karaismailoğlu, uluslararası araştırmalara göre, siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021'de dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağının öngörüldüğünü, bu nedenle ulusal siber güvenliğin sağlanmasının herkesin öncelikli gündemi olduğunu anlattı.

Karaismailoğlu, siber güvenlik alanındaki tedbirler ve yapılan çalışmalar sonucu bugüne kadar ülke nezdinde önemli ve kalıcı bir zarar oluşmadığını aktardı.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamalarıyla son 4 yılda Türkiye'yi hedef alan yüz binlerce saldırıyı engellediklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların geliştirilmesinin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, 2035'e kadar dünya ekonomisine 4 trilyon dolar katkı yapması ve 23 milyon istihdam oluşturması beklenen 5G için kritik öneme sahip fiber altyapı yaygınlığının artırılması için de yatırımlara devam ettiklerini kaydederek, bunun için işletmecilerin, üretici firmaların ve diğer sektör paydaşlarının görüşlerini aldıklarını anlattı.

Siber güvenlik alanında sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek yerli ve milli donanım ve yazılımların geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik destekleri sürdürerek, siber olaylara müdahale ekiplerinin yetkinliklerini artırmak zorunda olduklarını belirten Karaismailoğlu, siber olaylara müdahalenin olay öncesi, esnası ve sonrasını kapsayan bir bütün olmasından hareketle proaktif siber savunma anlayışını geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, tatbikatla, katılımcı kurumların siber saldırılara karşı koyma yeteneklerini, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonlarını geliştirmelerini ve hazırlık seviyelerini artırmalarını amaçladıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kurumlarımız, bu süreçte, mevcut siber güvenlik riskleri ve etkilerini deneyimleme ve siber tehditlerin engellenmesinde ulusal iş birliğinin bir parçası olma tecrübesini yaşayacaklar. Simülasyon ortamında eksikliklerini görmelerini sağlayarak ilerideki çalışmalarına katkı sunmayı da amaçlıyoruz. Ulusal siber güvenlik tatbikatlarımız, kurumlarımız arasındaki deneyim paylaşımı için de kıymetli bir platform olma özelliğini taşıyor. Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı 2021 kapsamında ?sağlıktan eğitime, enerjiden bankacılığa, yayıncılıktan su yönetimine kadar ?36 kurum ve kuruluştan siber güvenlik takımları ve bu takımlarda yer alan 135 siber güvenlik uzmanı bilgi ve yeteneklerini sınama imkanı bulacaklar. Tatbikatlar neticesinde siber korsanlar ve teröristler karşılarında uzman profesyonelleri bulacaklar. Yetiştirdiğimiz siber uzmanlar sayesinde varsa açıklarımızı kapatacak ve saldırıları en etkin şekilde bertaraf etmenin yöntemlerini bulacağız."

Karaismailoğlu, teknik altyapısı tamamen USOM tarafından geliştirilen tatbikatın, en yaygın siber saldırı türlerini, gerçekçi tehditleri ve en güncel tehdit vektörlerini içeren farklı senaryolardan oluştuğuna dikkati çekerek, 2 gün sürecek ve kıyasıya mücadeleye sahne olacak tatbikata katkı ve katılım sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlara başarı diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren tarafından Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı 2021'i başlatıldı.

Son dakika haberi: Karaismailoğlu: Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir
Son dakika haberi: Karaismailoğlu: Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir
Son dakika haberi: Karaismailoğlu: Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir
Son dakika haberi: Karaismailoğlu: Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir
Son dakika haberi: Karaismailoğlu: Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir
Son dakika haberi: Karaismailoğlu: Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir
Son dakika haberi: Karaismailoğlu: Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir
Son dakika haberi: Karaismailoğlu: Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir
Son dakika haberi: Karaismailoğlu: Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Karaismailoğlu: 'Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Karaismailoğlu: "Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir" - Son Dakika
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