Üye Girişi
Virüse yenik düşen kadının karnındaki bebeği son anda kurtardılar - Son Dakika

Virüse yenik düşen kadının karnındaki bebeği son anda kurtardılar

13.10.2021 16:32
Virüse yenik düşen kadının karnındaki bebeği son anda kurtardılar

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde korona virüse yakalanan 7,5 aylık hamile kadın, tedavi gördüğü hastanede bebeğinin sezaryenle alınmasının ardından hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde korona virüse yakalanan 7,5 aylık hamile kadın, tedavi gördüğü hastanede bebeğinin sezaryenle alınmasının ardından hayatını kaybetti. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Ümit Kazın ise herkesi aşı olması konusunda uyardı.

Edinilen bilgiye göre Gölcük'te yaşayan ve 7,5 aylık hamile olan Aslıhan Kazın, kendini kötü hissedince hastaneye giderek korona virüs testi yaptırdı. Testin pozitif çıkmasının ardından evde karantina süreci geçiren Kazın, eşinin de korona virüse yakalandığı dönemde sağlık durumu ağırlaşınca, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede durumu daha da kötüye giden Kazın'ın tedavisinin yoğun bakımda devam etmesi gerektiğine karar veren doktorlar, bebeğinin ise sezaryenle alınması gerektiğini ailesine bildirdi. Bebeği zarar görmemesi için aşı olmadığı öğrenilen Kazın'ın bebeği, ailesinin de onayı sonrasında sezaryenle alındı. Bebeği alındıktan sonra yoğun bakımda tedavisi süren Kazın, önceki gün fenalaşarak hayatını kaybetti.

Bebeğin sağlık durumu iyi

Hayatını kaybeden Aslıhan Kazın'ın cenazesi, dün Çenedağ Mahallesindeki Harmantarla Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazın'ın 7,5 aylık kız bebeğinin ise hastanede kuvözde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"Çocuğumuza zarar verir düşüncesiyle aşı olmadı"

Eşini kaybetmenin acısını yakınlarının taziyeleri ve bebeğinin kurtarılması ile bastırmaya çalıştığını söyleyen Ümit Kazın ise aşı olmayanları aşı olmaya davet etti. Daha önceden bir bebeklerini düşük yaparak kaybetmelerinin ardından eşinin bebeğini kaybetme korkusuyla aşı olmadığını dile getiren Ümit Kazın, "Çocuğumuza zarar verir düşüncesiyle aşı olmadı. Aramızda 'ol-olma' konusu geçmedi ama ben saygı duydum kararına. Sonra virüse yakalandık. 'Hiç başımıza gelmez, bizde olmaz' dedik ama maalesef yakalandık. Önce eşim yakalandı sonra bana bulaştı" dedi.

"Kimsenin bu acıyı yaşamasını istemiyorum"

Kendisinin ciğerlerinden hassas olmasına rağmen eşinin daha ağır hastalık geçirdiğini anlatan Kazın, "Ben normalde ciğerlerinden hassas olan biriyim. Normalde beni çok etkilemesi lazım. Ben birinci aşımı hastalıktan iki gün önce olmuştum. Ağır geçirmememin sebebini ona bağlıyorum. Sonra eşimin durumu evde ağırlaşınca ambulans çağırdım, hastaneye kaldırdılar. Hastaneye yattıktan 6 gün sonra durumu ağırlaşınca çocuğu aldılar. Kız çocuğum yedi aylık dünyaya geldi. Şu an kuvözde yaşıyor. Doğumdan bir buçuk hafta sonra eşim rahmetli oldu. Çocuğumuzu göremeden gözlerini kapattı. Herkese aşıyı tavsiye ediyorum. Kimsenin bu acıyı yaşamasını istemiyorum. Kızımı virüs tedbirleri olduğu için sadece bir kez görebildim. Şu an sağlığı gayet yerinde" diye konuştu.

"Bilseydim götürüp aşısını ben yaptırırdım"

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Aslıhan Kazın'ın babası Öztürk Yıldız ise "Kızım rahatsızlandı, koronavirüsten götürdüler hastaneye. Hastanede 2 gün normal kaldı, üçüncü gün 'çocuğunu alacaklar' dendi. Çocuğu aldılar. Daha sonra yoğun bakıma yatırdılar. Yoğun bakımdayken hastalık ciğerlerini sardı. Doktorlarımız sağ olsun hepsi mücadele etti ama kurtaramadılar. Ne yapalım, Allah'ın takdiri, kader böyle. Ama tavsiyem kimse korkmasın herkes aşısını yaptırsın. 'Hastalık, kısırlık yapıyor' diye sakın düşünmesinler. Ben üçüncü aşımı vuruldum, dördüncüyü deseler Vallahi vurulurum. Sonra pişmanlık da fayda vermez. Bilmiyordum kızımın aşı olmadığını, bilseydim götürüp aşısını ben yaptırırdım. Çocuğa sebep böyle bir karar aldı. Aşı olsa belki kendisini kurtarırdık" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Virüse yenik düşen kadının karnındaki bebeği son anda kurtardılar
Virüse yenik düşen kadının karnındaki bebeği son anda kurtardılar
Virüse yenik düşen kadının karnındaki bebeği son anda kurtardılar
Virüse yenik düşen kadının karnındaki bebeği son anda kurtardılar
Virüse yenik düşen kadının karnındaki bebeği son anda kurtardılar
Virüse yenik düşen kadının karnındaki bebeği son anda kurtardılar

COVIRAN Bereket, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Virüse yenik düşen kadının karnındaki bebeği son anda kurtardılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı 17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı 17:29 Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm 17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar 16:45 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı 14:53 Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı

Son Dakika Haberleri
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkanı Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
17:29 Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı
17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
17:26 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız
17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı
17:18 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021
17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız
16:45 TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler
16:44 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar
Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim         
17:35
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Cinsel istismar davasında şarkıcı Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı Cinsel istismar davasında şarkıcı Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı         
17:28
Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız         
17:26
Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız         
17:07
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu         
16:07
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber         
08:42
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 17:46:51. #1.11#
SON DAKİKA: Virüse yenik düşen kadının karnındaki bebeği son anda kurtardılar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement