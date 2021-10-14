Yenişehir Belediyesi Kültür Kompleksinde sona gelindi - Son Dakika

Yenişehir Belediyesinin Menteş Mahallesinde sosyal, kültürel ve eğitim alanında önemli bir ihtiyacıgidereceği kültür kompleksinin inşaatı tamamlandı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Kerimoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Özdemir ile birlikte kültür kompleksinde incelemelerde bulundu.

Yenişehir Belediyesi Kültür Kompleksini kısa sürede hizmete açacaklarını ve kompleksin Menteş Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Başkan Özyiğit, "Menteş Mahallemizde Kerimoğlu İnşaat destekleriyle yapmış olduğumuz kültür kompleksimizin inşaatı tamamlanmış durumda. Burada giriş katı taziye alanı olarak hizmet verecek. Bu kompleks ile vatandaşlarımızın kışın soğukta ve yazın sıcakta çadır kurmasına ihtiyaç kalmayacak. Kompleks iki girişten oluşuyor. Binanın güney- batı cephesinden taziye evine girmiş olacağız. Arka kısmından kuzey-doğu cephesinden ise kültür kompleksine giriş yapılıyor.Çocuklarımızın ve gençlerimizin klimatize ortamda kışın sıcak,yazın ise serin ortamda ders çalışabilecekleri bir yer olacak" dedi.

Kültür kompleksinin içerisinde 25 bin kitabın yer alacağı bir kütüphane oluşturacaklarını kaydeden Başkan Özyiğit,"Buraya bölgemizde yetişmiş Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş bir yazarımızın adını vereceğiz. Onun da arşivinden yararlanarak 25 bin kitaplık bir kütüphane oluşturmaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla Yenişehir'imize, Mersinimize yeni bir kültür kompleksi kazandırmış olduk. Bunun için Kerimoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı YılmazÖzdemir'eteşekkür ediyorum. Böyle bir işi hazırladılar ve hiçbir masraftan kaçınmaksızın gereğini yerine getirdiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.