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Yenişehir, sokak sanatçıları festivaliyle renklenecek - Son Dakika

Yenişehir, sokak sanatçıları festivaliyle renklenecek

12.10.2021 14:49
Yenişehir, sokak sanatçıları festivaliyle renklenecek

Mersin Yenişehir Belediyesinin, Mersin Rotary Kulübü ile birlikte düzenleyeceği Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'ne sayılı günler kaldı.

Sokak sanatçıları bu festivalde buluşuyor

Yenişehir Belediyesinin destekleriyle 2019 yılında Kushimoto Sokağı'nda yapılan ve karnaval havasında geçen Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali bu yıl da sokak sanatçılarını Mersinlilerle buluşturacak. Festivalde sokak sanatçıları yeteneklerini sergileyecek, Mersinliler ise unutulmaz bir gün yaşayacak.

Festival, 16 Ekim Cumartesi Günü sabah saat 10.00'da Kushimoto Sokağı'nda başlayacak. Sokak trafiğe kapatılacak ve festival kapsamında müzisyenler, ressamlar, dans grupları ve performans sanatçıları akşam saat 20.00'ye kadar yeteneklerini sergileyecek.Festivalde Mersin'de yaşayan sokak sanatçılarının yanı sıra farklı şehirlerden gelen sokak sanatçıları da sahne alma olanağı bulacak.

Her yaş ve her kesimden vatandaşın eğlenceli vakit geçireceği festivalde sevilen müzik grubu Yeni Türkü de müzikseverler için en güzel türkülerini seslendirecek.Yeni Türkü, saat 20.30'da Barış Meydanında sahne alacak.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de tüm vatandaşları 16 Ekim'de düzenleyecekleri Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'ne davet etti.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yenişehir, sokak sanatçıları festivaliyle renklenecek - Son Dakika


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