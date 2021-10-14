Üye Girişi
Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı - Son Dakika

Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı

14.10.2021 11:02
Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı

Sivas'ta yaşayan ve 4 yıl boyunca 280 farklı kuş türünü fotoğraflayan yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, şimdi de göç yolundaki kuşları görüntülüyor.

Sivas'ta yaşayan ve 4 yıl boyunca 280 farklı kuş türünü fotoğraflayan yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, şimdi de göç yolundaki kuşları görüntülüyor.

Sivas'ta yaşayan 25 yaşındaki Mustafa Aslan, yaklaşık 4 yıldır dağ tepe gezerek yaban hayvanlarının fotoğraflarını çekiyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle göç yolunda olan kuşları da fotoğraflayan Aslan, ak kuyruklu kartal gibi ihtişamlı kuşların yanı sıra baştankara gibi minik kuşları da görüntüledi. Bugüne kadar 280 farklı kuş türünü fotoğraflayan Aslan, bir kuşu fotoğraflamak için günlerce çaba harcadığını söyledi.

Fotoğrafçı Mustafa Aslan, "Bugüne kadar 4 yılda 280 farklı kuş türü fotoğrafladım. Bu kuşlar şu an göç sezonundalar. Sonbahar göçündeler, geldikleri yere geri dönüyorlar. Kuşlar ılıman iklimi sevdikleri için yaz aylarında Avrupa'ya, Türkiye'ye üremek için geliyorlar. Sonrasında sonbaharda geri dönüyorlar. Hem Avrupa'dakiler hem Türkiye'dekiler bizim bu İç Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan geçerek Orta Doğu'ya gidiyorlar. Birçok farklı kuş türünü fotoğrafladım. İçlerinde yılan kartalı, ak kuyruklu kartal gibi güzel ihtişamlı hayvanlar da var. Bir yandan çok küçük kızılgerdan, baştankara gibi minicik kuşlar da var" dedi.

Aslan, bir kuş türünü görüntülemek için bazen 6-7 gününü harcadığını belirterek, "Kuşları görüntülerken her gün birbirinden farklı oluyor. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Arazide her gün farklı bir macera yaşıyorum. Tabii ki zorlukları var. Özellikle kış aylarında hava şartları çok zorluyor. Bir yandan da yaz aylarında yine güneş zorlayıcı olabiliyor. Bugüne kadar beni en zorlayan anlardan biri flamingo çekerken flamingo dışkılarının içinde yüz üstü uzanıp görüntü almaya çalışmam olmuştu. Güzel bir fotoğraf karesi için bazen 6-7 saat vakit harcayabiliyor insan. Bazen çok uzak yerlere gidip eli boş gelebiliyor. Bazen bir tür için günlerce uğraştığım ama görüntü alamadığım oluyor. Tabii burada fotoğrafın kalitesi de önemli. Eğer çok değerli, güzel bir fotoğraf istiyorsanız onun için fazla uğraşmanız gerekebiliyor. Benim de bir kuş türü için 6-7 günümü harcadığım olmuştu" diye konuştu.

(Onur Erden - Demet Karakuş-İHA)

Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı
Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı
Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı
Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı
Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı
Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı
Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı
Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı
Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı

Mustafa Aslan, Sonbahar, Sivas, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor 10:53 Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı 10:45 Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti 10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor 10:18 Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi 10:05 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış 09:37 İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı 09:20 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede 08:17 Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede

Son Dakika Haberleri
10:52 Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor
10:50 Eski G. Saraylı Mario Lemina'nın evine hırsız girdi! Soyguncular eşini iple bağladı
10:45 Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı
10:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek
10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti
10:17 Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor
10:11 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
10:04 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi
09:57 İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı
09:52 Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak
Fransız devinden bomba hamle! 68 yaşındaki Fatih Terim Avrupa yolcusu Fransız devinden bomba hamle! 68 yaşındaki Fatih Terim Avrupa yolcusu         
11:02
Eski G. Saraylı Mario Lemina'nın evine hırsız girdi! Soyguncular eşini iple bağladı Eski G. Saraylı Mario Lemina'nın evine hırsız girdi! Soyguncular eşini iple bağladı         
10:51
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza         
10:30
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı         
09:57
Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı         
09:31
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı         
07:31
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 11:10:14. #1.11#
SON DAKİKA: Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement