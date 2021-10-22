Yozgat Valisi Polat, Üretici Kadınlar Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Üretici Kadınlar Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette, yapılan çalışmalar hakkında dernek başkanı Hacer Güçlü'den bilgi alan Polat, kadınların ürettikleri ürünleri rafta görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Polat, hedeflerinin her ilçede bir kadın kooperatifinin kurulması ve bu kooperatiflerin satış yapacağı mekanların oluşturulması olduğunu belirterek, "3 olan kooperatif sayımız 14'e yükseldi. Derneklerle beraber 17 oldu. Üreten, istihdam sağlayan bütün kardeşlerimize kapımız her zaman açık. Ürün üretmek önemli ama ürettiğini satmak da çok önemlidir. Satmak için de iyi bir yol çizmemiz gerekiyor. Satış yaparken de Yozgat'ı ve Yozgat ürünlerini tanıtmış olacağız." dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse de belediyeye ait bir iş yerini Üretici Kadınlar Derneği'ne tahsis ettiklerini belirterek, "Yozgat'taki dezavantajlı vatandaşların el emekleri ürünlerin burada satarak, hem istihdama hem de aile ekonomilerine katkı sağlamaları için bu organizasyonun içinde olduk." dedi.

Dernek Başkanı Hacer Güçlü ise derneğin 67 üyesi bulunduğunu ancak Yozgat'taki bütün kadınları üye olarak kabul ettiklerini söyledi.

Kadınların evlerinde yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin fiyatlarını kendileri belirleyerek derneğe getirdiklerini anlatan Güçlü, "Bu ürünler burada satılıyor. Bunun dışında biz de dernek olarak kentin yöresel ürünleri yapıp satıyoruz. Bize destek sağlayan valimize, belediye başkanımıza ve rektörümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.