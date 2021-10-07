Üye Girişi
Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor - Son Dakika

Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor

07.10.2021 22:32
Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor

Aliağa Belediyesi tarafından Yukarı Şehitkemal'de yapılan meydan projesi hızla tamamlanıyor.

Aliağa Belediyesi tarafından Yukarı Şehitkemal'de yapılan meydan projesi hızla tamamlanıyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Yukarı Şehitkemal Mahallesi'nde Muhtar Kasım Ercan ile birlikte belediye ekiplerince yapılan çalışmaları inceledi.

Başkan Serkan Acar, yapımı devam eden ve Yukarı Şehitkemal'de birçok ihtiyacı karşılayacak olan meydan projesi çalışmalarını inceledi. Proje kapsamında bugüne kadar mevcutta var olan derenin ıslahı ve kot farkı ortadan kaldırılarak araç yolu ile istinat duvarı yapıldı. Tesviye çalışması tamamlanarak bordür çalışmasına başlanırken, Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahalle genelinde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yukarı Şehitkemal'in ihtiyaçlarını karşılayan projeler

Yukarı Şehitkemal Mahallesi'nin ihtiyaç duyduğu projeleri hızla gerçekleştiren Aliağa Belediyesi öncelikle mahalleye muhtarlık binası yanında mahalle sakinlerince kullanılmak üzere taziye evi de kazandırdı. Ardından mahallenin yıllardır ihtiyacı olan meydan projesine start verildi. Düğün ve köy etkinliklerinin yapılabileceği, otopark olarak kullanılabilecek çok işlevli 2 bin 500 metrekare toplam alana sahip meydan projesi kısa süre içinde tamamlanacak. Proje kapsamında çocuk oyun alanları, kamelyalar ve bin metrekare yeşil alan bulunuyor.

"Başkanımız parti ayrımı yapmadan Aliağa'nın tüm köylerine hizmet götürüyor"

Aliağa Belediyesi'nin mahallede yaptığı çalışmalardan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yukarı Şehitkemal Mahallesi Muhtarı Kasım Ercan, "Belediye Başkanımız Serkan Acar'ı sadece belediye başkanı olarak değil, arkadaş olarak görüyoruz. Başkanımız parti ayrımı yapmadan Aliağa'nın tüm köylerine hizmet götürüyor. İki yıl öncesine kadar Yukarı Şehitkemal Mahallemizde ne oturacak bir yer vardı ne de mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği bir yer vardı. Allah razı olsun mahallemize güzel bir taziye evi yaptı. Meydanımızda ise mahalle sakinleri için çok güzel bir projenin çalışmaları sürüyor. Yukarı Şehitkemal halkı adına başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor
Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor
Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor
Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor
Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor
Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor

Aliağa Belediyesi, Serkan Acar, Muhtarlık, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pencereden düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklandı 21:51 Pencereden düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklandı Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi 21:31 Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi "Annem" notuyla paylaştı Kağıthane'de tekme atmak isteyen seyyar satıcıya zabıtadan sert müdahale 21:17 Kağıthane'de tekme atmak isteyen seyyar satıcıya zabıtadan sert müdahale
Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar 20:25 Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi İsmail Kahraman'dan 19:14 Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi İsmail Kahraman'dan "dindar anayasa" açıklaması: İlk 4 maddeye dokunulmaz Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar 17:54 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu 16:29 İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu 15:55 "Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Son Dakika Haberleri
19:15 Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin cenazesinde duygusal anlar yaşandı! Köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı
19:14 Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu
19:13 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 7 Ekim 2021
19:00 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021
18:34 Başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, istifasını verdi
18:09 Bu canlı ilk defa görüldü! İsmi daha konulmazken, kan emerek hayatta kaldığı tespit edildi
18:07 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
18:06 Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş
18:03 Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
17:53 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi         
21:53
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert "iktidar" yanıtı: Maalesef bunu da demişsin         
21:39
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi         
20:26
Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda "Ölümümden sorumlu" dediği Gökhan Argın tutuklandı         
19:23
Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz         
18:08
Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu         
16:54
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor         
09:35
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 22:37:10. #1.11#
SON DAKİKA: Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement