Habib-i Neccar Camisi Restore Edildi

08.02.2026 12:29
Hatay'da yıkılan Habib-i Neccar Camisi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek açıldı.

HATAY'da 6 Şubat depremlerinde büyük bir bölümü yıkılan Türkiye'nin ilk camisi kabul edilen Habib-i Neccar Camisi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete açıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Titizlikle tüm duvarlardaki taşlar numaralandırıldı. Mihrabı, minberi numaralandırıldı, bir stok alanda biriktirildi. Sonra kıblesindeki ve batısındaki duvar tekrar ayağa kaldırıldı. Belki Türkiye'deki ender işlemlerden birisi olarak kubbedeki ağırlığın azaltılması adına tüm taşıyıcı kirişler ve kubbe ahşaptan imal edildi ve bugün gelinen noktada elhamdülillah restorasyon olarak Türkiye'ye iz bırakacak bir iş çıktı" dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok zarar gören iller arasındaki Hatay'da görev alan Konya Büyükşehir Belediyesi, 1369 personelle konteyner kentler kurup, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını üstlendi. Kurtarma ekipleri ise 168 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı. Ekipler, insani ihtiyaçların giderilmesinin yanında depremde büyük bir bölümü yıkılan Türkiye'nin ilk camisi kabul edilen Habib-i Neccar Camii'ni restore ederek yeniden hizmete açtı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Nihayetinde Habib-i Neccar Camii'ni açarak Hatay'a olan borcumuzu ödediğimizi düşünüyorum. Bu aslında zor durumda ülkemizin nasıl bir araya geldiğini, kenetlendiğini, tüm kurumlarının nasıl canla başla çalıştığının bir göstergesi. Orada görev alan arkadaşlarımıza süreleri bitip geri dönmeleri gerektiğinde hiç kimse gitmek istemedi. Hatta itfaiye arkadaşlarımız bir miktar daha kalmak istediler" diye konuştu.

'GÜLEN YÜZLER, HATAY'IN ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEĞİNİN İNANCINI İFADE ETTİ'

Tarihi caminin restorasyonunun titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Başkan Altay, şunları söyledi:

"Habib-i Neccar ne durumda diye baktık ve yıkılmış görüntüsüyle hüznümüze hüzün katan bir duyguya kapıldık. Elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Habib-i Neccar Camii'ni yapmak da Konyalılara ve bizlere nasip oldu. Çok önemli bir restorasyon çalışması yürütüldü. Titizlikle tüm duvarlardaki taşlar numaralandırıldı. Mihrabı, minberi numaralandırıldı. Bir stok alanda biriktirildi. Sonra kıblesindeki ve batısındaki duvar tekrar ayağa kaldırıldı. Belki Türkiye'deki ender işlemlerden birisi olarak kubbedeki ağırlığın azaltılması adına tüm taşıyıcı kirişler ve kubbe ahşaptan imal edildi ve bugün gelinen noktada elhamdülillah hem restorasyon olarak Türkiye'ye iz bırakacak bir iş çıktı. Habib-i Neccar, insanların tekrar umudu olmak, tekrar gülen yüzlerini görmek, Habib-i Neccar Camisi'nin avlusunda bizlere nasip oldu. Gelen herkes orada artık Hatay'ın tekrar ayağa kalkacağını, tekrar eski günlerine döneceğine inancını ifade etti. Bu tür işler de her zaman herkese nasip olmaz. Elhamdülillah alnımızın hakkıyla tamamladık ve ibadete açıldı. Tüm Hataylıların, tüm insanlığın geçmişine önemli bir vurgu oldu."

Kaynak: DHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Hatay, Son Dakika

