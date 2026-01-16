Hacer Uğurlu: Arıcılıkla Aile Geçimini Sağlıyor

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde Hacer Uğurlu (63), genç yaşta kaybettiği babasının mesleği olan arıcılıkla 8 kardeşini okuttu. Hiç evlenmeyen, 45 yıldır arıcılık yapan Uğurlu, yıllık ortalama 1 ton çiçek ve kestane balı üretiyor.

Yığılca'ya bağlı Hocatman köyünde yaşayan Hacer Uğurlu, 45 yıl önce 10 kovanla arıcılığa başladı. 40 yıl önce babasını kaybeden ve hiç evlenmeyen Uğurlu, 8 kardeşini okuttu. Uğurlu'nun kardeşlerinden biri doktor, biri öğretmen, biri ise polis oldu, diğerleri ise liseyi bitirdi. Şimdi, 300 arı kovanıyla mesleğini sürdüren Uğurlu, yıllık ortalama 1 ton çiçek ve kestane balı üretiyor. Aldığı eğitimlerle propolis ve arı zehri üretimi de yapan Hacer Uğurlu, şimdi de arıcılıktan kazandığı parayla köye mescit yaptırıyor.

'HERKES YAPSIN, ÇOK KOLAY BİR MESLEK'

Hacer Uğurlu, yaylalarda kovan başı verimin 50-60 kilolara kadar çıktığını belirterek, "Üretim yaptığımız sahayı kontrole profesörler geldi, hepsi bizden arı aldı. 300'e yakın kovanımız var. 8 erkek kardeşim var, onların da arıları var, onlara da ben bakıyorum. Öğretmen, polis, doktor olan kardeşlerim ve yeğenlerim var. Arılar sayesinde hepsine faydamız oldu çok şükür. Herkese tavsiye ederim, herkes yapsın. Çok kolay bir meslek, güzel kazançlar elde edebilirler" diye konuştu.

Haber: Musa KESKİN/YIĞILCA(Düzce),