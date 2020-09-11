Hacettepe Üniversitesinden ASO 1.OSB'ye ziyaret

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Niyazi Akdaş,, "Hacettepe Üniversitesi ile bölgemizde yeni bir okulun inşaatı ile ilgili görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran ve beraberindeki heyet, ASO 1. OSB'yi ziyaret etti.

Akdaş, ziyarette yaptığı konuşmada, eğitimin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizi teknoloji çağının öncüsü yapacak olan kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Üniversiteler, özel sektörün en büyük araştırma, geliştirme, inceleme, teknoloji ve bilgi kaynağıdır. Hacettepe Üniversitesi, dünya standartlarında mesleki eğitim ekipmanlarıyla öğrencilerimize en son teknolojiyle eğitim alma imkanı tanıyor olmanın yanı sıra Türkiye'nin önde gelen eğitim kadrosuyla gençlerimizi emin ellerde meslek hayatına hazırlayan bir üniversitemiz."

Sanayiciler ile akademisyenlerin daha fazla bir araya gelerek Ankara sanayisi ve ASO 1. OSB için faydalı olabilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunması gerektiğinin altını çizen Akdaş, "Hacettepe Üniversitesi ile bölgemizde yeni bir okulun inşaatı ile ilgili görüşmeler yapıyoruz. En kısa zamanda yeni binasında eğitim verecek bir Hacettepe Meslek Yüksekokulu olacak. Hacettepe Üniversitesi'ne her konuda destek vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.