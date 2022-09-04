Hacı Bektaş Veli Dergah Vakfı Genel Başkanı Ulusoy'un vefat eden annesinin cenazesi defnedildi

Hacı Bektaş Veli Dergah Vakfı Genel Başkanı Timur Ulusoy'un 93 yaşında vefat eden annesi Arife Ulusoy'un cenazesi toprağa verildi.
Cuma günü vefat eden Ulusoy'un cenazesi, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Üçler Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Çilehane mezarlığında defnedildi.
Cenazeye aile üyelerinin yanı sıra Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ve vatandaşlar katıldı.
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