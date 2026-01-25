Hacı Eyüp Güler, Samsun Şoförler Odası\'nın Yeni Başkanı

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda yapılan seçimlerde Hacı Eyüp Güler başkan seçildi.

Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler ile Samsun Kamyoncular Odası Başkanı Mustafa Akça başkanlık için yarıştı. Seçimlerde toplam bin 357 oy kullanılırken, 16 oy geçersiz sayıldı. Yapılan sayım sonucunda Hacı Eyüp Güler 807 oy alarak başkan seçilirken, Mustafa Akça ise 535 oyda kaldı. Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Hacı Eyüp Güler, kendisini destekleyen şoför esnafına teşekkür ederek, "Bugün Samsun şoförlerine yakışır bir genel kurul yapıldı. Türkiye'de örnek bir genel kurul oldu. Çıktığımız bu yarışta en ufak bir aksaklık yaşanmadan genel kurulumuzu tamamladık. Katılımcılara teşekkür ediyorum, odalarına sahip çıktılar. Kazanan bizim taraf oldu ama asıl kazanan Samsun şoför ve esnafı oldu. Hepimize, Samsun'a ve şoförlerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - SAMSUN