Hacı Eyüp Güler, Samsun Şoförler Odası'nın Yeni Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hacı Eyüp Güler, Samsun Şoförler Odası'nın Yeni Başkanı

Hacı Eyüp Güler, Samsun Şoförler Odası\'nın Yeni Başkanı
25.01.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen seçimlerde Hacı Eyüp Güler, 807 oyla başkan seçildi.

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda yapılan seçimlerde Hacı Eyüp Güler başkan seçildi.

Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler ile Samsun Kamyoncular Odası Başkanı Mustafa Akça başkanlık için yarıştı. Seçimlerde toplam bin 357 oy kullanılırken, 16 oy geçersiz sayıldı. Yapılan sayım sonucunda Hacı Eyüp Güler 807 oy alarak başkan seçilirken, Mustafa Akça ise 535 oyda kaldı. Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Hacı Eyüp Güler, kendisini destekleyen şoför esnafına teşekkür ederek, "Bugün Samsun şoförlerine yakışır bir genel kurul yapıldı. Türkiye'de örnek bir genel kurul oldu. Çıktığımız bu yarışta en ufak bir aksaklık yaşanmadan genel kurulumuzu tamamladık. Katılımcılara teşekkür ediyorum, odalarına sahip çıktılar. Kazanan bizim taraf oldu ama asıl kazanan Samsun şoför ve esnafı oldu. Hepimize, Samsun'a ve şoförlerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ekonomi, Samsun, Ulaşım, Yerel, Eyüp, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacı Eyüp Güler, Samsun Şoförler Odası'nın Yeni Başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Kerem Demirbay’a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

19:04
Fenerbahçe’den sürprizlerle dolu 11
Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu 11
18:59
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt
"Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
18:54
Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 19:19:38. #7.11#
SON DAKİKA: Hacı Eyüp Güler, Samsun Şoförler Odası'nın Yeni Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.