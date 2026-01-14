Hacılar Belediyesi yarıyıl tatili boyunca öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hacılar Belediyesi yarıyıl tatili boyunca öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyecek

14.01.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yarıyıl tatili boyunca öğrenciler için özel etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yarıyıl tatili boyunca öğrenciler için özel etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, yarıyıl tatilinde Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde, tiyatrodan sinema gösterimine birçok sosyal faaliyet yapacaklarını ifade etti.

Öğrenciler için geniş yelpazede programlar hazırladıklarını belirten Özdoğan, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri için birçok farklı etkinlik düzenleyeceğiz. Eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede programlar hazırlıyoruz. Bu etkinliklerle gençlerimize daha iyi bir gelecek için katkı sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl da yoğun bir etkinlik takvimiyle vatandaşların hizmetinde olacaklarını kaydeden Özdoğan, Hacivat–Karagöz gösterisi, sinema gösterimleri ve Körebe tiyatro oyununun sahneleneceğini aktardı.

Gösterimler, 17 Ocak Cumartesi günü başlayıp, 29 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Bilal Özdoğan, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar Belediyesi yarıyıl tatili boyunca öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:45:04. #7.11#
SON DAKİKA: Hacılar Belediyesi yarıyıl tatili boyunca öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.