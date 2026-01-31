Hadim'de Geleneksel Sebze Muhafazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hadim'de Geleneksel Sebze Muhafazası

Hadim\'de Geleneksel Sebze Muhafazası
31.01.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Hadim ilçesinde sebzeler, asırlık 'kuyulama' yöntemi ile toprak altında taze saklanıyor.

Konya'nın Hadim ilçesinde hasadı yapılan sebzelerin tazeliği, asırlardır devam eden yöntemle toprak altına gömülerek muhafaza ediliyor.

Kentin en fazla kar yağışı alan ilçelerinden biri olan Hadim'de, asırlardır sürdürülen geleneksel yöntemlerden bazıları yaşatılmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Gezlevi Mahallesi'nde, özellikle kış aylarında sebzelerin taze kalmasını sağlamak amacıyla uygulanan "kuyulama" yöntemi, geçmişten günümüze aktarılıyor.

Bölgede yaşayanlardan bazıları, yaz aylarında hasadı yapılan sebzeleri, kış boyunca tüketebilmek için toprak altına gömerek muhafaza ediyor.

Karla kaplı ve yılın büyük bölümünde soğuk kalan toprak sayesinde ürünler, aylarca bozulmadan saklanabiliyor.

Doğal soğuk hava deposu görevi gören toprak, sebzelerin hem besin değerini hem de lezzetini muhafaza etmesine katkı sağlıyor.

"Bu yöntemi anamızdan, atamızdan öğrendik"

Atadan kalma yöntemi sürdürmeye devam eden 65 yaşındaki Havva Vurgun, özellikle patates, pancar, şalgam, turp ve havuç gibi ürünlerin kuyulama yöntemiyle uzun süre tazeliğini koruduğunu söyledi.

Bu yöntemin son derece etkili olduğunu vurgulayan Vurgun, "Eylülde pancar, şalgam, turp ve patatesi toprağa gömeriz. Toprak soğuk olduğu için ürünler hiç bozulmaz, ilk günkü gibi durur. Kendimiz tüketiyoruz, hayvanlarımıza yediriyoruz, fazlasını da satıyoruz. Bu yöntemi anamızdan, atamızdan öğrendik." diye konuştu.

Ürünlerin büyük çuvallar halinde toprağa yerleştirildiğini anlatan Vurgun, kış boyunca ihtiyaç oldukça çıkarılarak kullanıldığını dile getirdi.

Vurgun, komşuların da yemek yapacakları zaman kendisinden sebze talep ettiğini kaydetti.

"Tatları bahçeden yeni toplanmış gibi oluyor"

Mahalle sakinlerinden Menekşe Vurgun da yaz aylarında ekimi yapılan sebzelerin hasat sonrası toprağa yerleştirildiğini belirtti.

Kuyulama sayesinde tazeliğini koruyan ürünleri rahatça tükettiklerini aktaran Vurgun, "Kış boyunca kuyudan çıkarıp taze taze yiyoruz. Tatları bahçeden yeni toplanmış gibi oluyor. Soğukta kalması, lezzetini ve diriliğini korumasını sağlıyor." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Hadim, Konya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hadim'de Geleneksel Sebze Muhafazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:47
Galatasaray’da neler oluyor ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu
Galatasaray'da neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:56:17. #7.11#
SON DAKİKA: Hadim'de Geleneksel Sebze Muhafazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.