Son Dakika Haberleri: Hadim'de yol asfaltlama çalışmaları
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Hadim'de yol asfaltlama çalışmaları

1 saat önce

Hadim ilçesinde yol genişletme ve asfalt çalışmaları sürüyor.

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Hadim ilçesinde yol genişletme ve asfalt çalışmaları sürüyor.


Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, Bozkır-Hadim kara yolunun 26 ve 40'ıncı kilometreleri arasında asfalt ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığını söyledi.


Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden kara yolunun bölge için oldukça önemli olduğunu ifade eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:


"Bir süredir Bozkır ile Hadim arasını birbirine bağlayan yolda menfez, istinat duvarı ve yol genişletme çalışmaları yürütülmekteydi. Çalışmaların tamamlandığı yerlerde asfalt dökümüne başlandı. Eskiden çok keskin virajların olduğu, tehlikeli rampaların bulunduğu yollar artık daha güvenli hale geliyor. Birçok viraj ortadan kaldırıldı. Rampalar düşürüldü ve yol genişletilerek istinat duvarları örüldü. Ulaşım kontrollü bir şekilde devam ediyor. Sürücülerimizin dikkatli olmasını tavsiye ediyorum."

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ahmet Hadimioğlu, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:54 Kaynak: AA
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