Hadim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Kongresi

Hadim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin ikinci olağan kongresi yapıldı.



Hadim Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen kongrede, mevcut başkan Ahmet Hadimioğlu, yeniden seçilerek güven tazeledi.



Açık oylama şeklinde gerçekleştirilen kongrede yeniden başkan seçilen Hadimioğlu, üyelere verdikleri destek için teşekkür ederek, esnafa en iyi hizmeti sunmak için gayretle çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.



Tek listeyle gidilen seçimde, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Hadimioğlu, Saffet Duran ve Ahmet Özbahar'dan oluştu.

Kongreye 107 delegeden 27 asil üye katıldı.