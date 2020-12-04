Hadim Kaymakamı Gilan'dan engelli vatandaşlara ziyaret - Son Dakika

Hadim Kaymakamı Gilan'dan engelli vatandaşlara ziyaret

04.12.2020 14:25
Hadim Kaymakamı Gilan'dan engelli vatandaşlara ziyaret, System.String[]

Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçedeki engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçedeki engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

İlçeye bağlı Gezlevi, Gerez, Dedemli, Dolhanlar, Bolat ve Bademli mahallelerindeki engelli vatandaşları ziyaret eden Gilan, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Engellilerin sorunlarını hatırlamanın, empati yapıp duyarlılığı ve hassasiyeti arttırmanın oldukça mühim olduğunu belirten Gilan, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını düstur edinmiş bir devlet olarak, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına her geçen gün hukuk sistemimizdeki müeyyideler ve vatandaşlarımızdaki hassasiyet artmaktadır. Bu kanuni ve vicdani gidişatın yoğunlaşarak artması temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımıza sağlık ve afiyet diliyor, her bir engelli vatandaşımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum." dedi.

Gilan'a, İlçe Jandarma Komutanı Yavuz Yiğit ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haydar Singil de eşlik etti.

Engelli, Dedemli, Hadim, Gilan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hadim Kaymakamı Gilan'dan engelli vatandaşlara ziyaret - Son Dakika


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