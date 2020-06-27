Hadim Kaymakamlığı'ndan karantinadaki mahallelere ilişkin duyuru - Son Dakika

Mahallelerde artan vakaları karşı karantina kararının alındığına vurgu yapılan açıklamada, "Mahalle içinde olmak şartıyla tarımsal faaliyetlerinize devam edebilirsiniz. Mahalleniz dışından karşılayacağınız ihtiyaçlarınız Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacaktır." denildi.

Açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların hayatlarını kaybetme riskini önlemek ve toplum sağlığı ile kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasını engellemek amacıyla mahalleye giriş-çıkış yasağı uygulandığı hatırlatıldı.

Hadim Kaymakamlığı'ndan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Yelmez ve Kalınağıl mahalleleri için açıklama yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı