Hadise adına sahte açıp kendisini taklit eden kişiyi mahkemeye veriyor

Son dönemin popüler uygulamaları arasında gösterilen Clubhouse'dan art arda açılan sahte hesaplar üzerinden yaşanan dolandırıcılık vakalarıyla ilgili haberler gelmeye başladı.

"SOHBET ETMİŞ, ŞARKI BİLE SÖYLEMİŞ"

Clubhouse sahtekarlarının hedeflerinden biri de Hadise oldu. Adına sahte hesap açıp insanlarla konuşan bir kişinin olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden açıklama yaptı. Yaşadığı bu olay karşısında hukuki işlemleri başlatacağını kaydeden Hadise, şunları kaydetti: "Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platform olan Clubhouse'da benim adımla açılmış bir hesap, benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Pazartesi günü konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum."

MAKYAJSIZ FOTOĞRAF ÇAĞRISI

Öte yandan Kaan Yıldırım ile ilişkisi devam eden Hadise, geçtiğimiz haftalarda başlattığı makyajsız fotoğraf paylaşma akımı ile gündeme gelmişti. Doğal güzelliğini "Makyajsız pazartesi" etiketi ile paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerine de "Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin! Sen gerçek sensen güzelsin" sözleriyle çağrıda bulunmuştu.