Hafif ticari araç, arıza yapan otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç, arıza yapan otomobile çarptı: 1 yaralı

19.05.2022 20:35
Hafif ticari araç, arıza yapan otomobile çarptı: 1 yaralı

Haliç Köprüsü'nde arıza yapan otomobile arkasından gelen hafif ticari aracın çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Haliç Köprüsü'nde arıza yapan otomobile arkasından gelen hafif ticari aracın çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Haliç köprüsü yeni yol Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 34 DJL 700 plakalı araç arıza yaparak sağ şeritte durdu. Bu sırada D.H. yönetimindeki 34 CGE 469 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sağ şeritte bekleyen arızalı araca arkadan çarptı. Kazada arızalı aracın arka koltuğunda oturan F.K. isimli kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadını tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılana kadar Haliç Köprüsü yeni yol Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı da normale döndü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, Haliç, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç, arıza yapan otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç, arıza yapan otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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