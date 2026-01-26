Hafif Ticari Araç Porsuk Çayı\'na Düştü

ESKİŞEHİR'de el freni çekilmeden park edildiği öne sürülen hafif ticari araç, hareket ederek Porsuk Çayı'na düştü. Araç, ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Muhsin T., iddiaya göre 26 ABA 069 plakalı hafif ticari aracını el frenini çekmeden Porsuk Çayı kenarına park edip, uzaklaştı. Kısa bir süre sonra bulunduğu yerden hareket eden araç, Muhsin T. ve arkadaşlarının çabalarına rağmen Porsuk Çayı'na düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye dalgıçlarının suya girerek halat bağladığı araç yaklaşık 4 saatlik uğraşın ardından vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.