Hafif ticari araç sürüye çarptı; 30 koyun telef oldu - Son Dakika

Hafif ticari araç sürüye çarptı; 30 koyun telef oldu
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde hafif ticari aracın yolun karşısına geçen sürüye çarpması sonucu 30 koyun telef oldu.
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar
ilçesinde hafif ticari aracın yolun karşısına geçen sürüye çarpması sonucu 30 koyun telef oldu.
Kaza, dün gece Dinar'a bağlı Tekin köyü yakınlarında Dinar- Başmakçı karayolunda meydana geldi. Çoban Halil Okyay (30), yaklaşık 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüyü yolun karşısına geçirmek istedi. Bu sırada O.Ç. (27) yönetimindeki 32 EY 411 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre çobanın elindeki fenerle yaptığı uyarıya rağmen, duramayıp sürüye çarptı. Hayvanlar yola savrulurken araçta ise maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede küçükbaş hayvanlardan 30'unun telef olduğu belirlendi. Telef olan hayvanlar yoldan kaldırıldı. Hafif ticari araç ise çekici yardımıyla götürüldü.O.Ç.'nin Başmakçı ilçesinde veteriner hekim olarak görev yaptığı Dinar'a gelirken sürüyü fark edemediği belirtildi.
- Afyonkarahisar
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