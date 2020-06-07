Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Aydın idaresindeki 43 EE 922 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, araç sürücüsü Mustafa Aydın ile birlikte aynı araçta bulunan Hatice Aydın yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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