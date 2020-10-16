Hafif ticari araç, yaya geçidinde 5 yaşındaki çocuğa çarptı - Son Dakika

Hafif ticari araç, yaya geçidinde 5 yaşındaki çocuğa çarptı

BARTIN'da trafik ışıklarının bulunduğu yaya geçidinde bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğa hafif ticari araç çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamaralarına yansıdı.

Kaza, önceki gün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mugada kavşağında meydana geldi. Hafif ticari araç, bir anda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Egehan Şaldırak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savurulan çocuğa ilk müdahalede çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü karakolda ifadesini alınarak, serbest bırakıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.