Hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anları anlattı - Son Dakika

Hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anları anlattı

HATAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulan Yıldıray Kılıç (46), korku dolu anları anlattı.

Hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anları anlattı, System.String[]

HATAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulan Yıldıray Kılıç (46), korku dolu anları anlattı. Kılıç, "Kendimi can havliyle içeri attım. Korna sesi duyup arkama bakmasam araç beni altına almıştı" dedi.

Kaza, dün akşam, Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 MA 7705 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. İş yerinin önünde oturan Yıldıray Kılıç, üzerine doğru gelen aracı son anda görüp, koşarak kaçtı. Hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü ise, aracın anahtarını alıp kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri, aracı çekiciye yükleyip, otoparka götürdü.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİKorku dolu anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Korna sesini duyup arkasına baktığında aracın üstüne doğru geldiğini görüp, çok korktuğunu anlatan Kılıç, DHA muhabirine şöyle konuştu: "Yıllardır bakkalım var. Normalde asla o noktaya oturmam, o gün tesadüf oldu bakkalın önünde caddeye sırtımı dönük oturdum. Bir süre sonra korna sesi duydum, baktım ki arkamdan bir araba üstüme doğru geliyor. Kendimi can havliyle içeri attım. Korna sesi duyup arkama bakmasam araç beni altına almıştı."  2 OTOMOBİLE DAHA ÇARPMIŞÖte yandan hafif ticari aracın, kaza öncesi iki otomobile çarptığı, araç sahiplerinin polis merkezine giderek şikayetçi oldukları kaydedildi.


Atatürk Caddesi, Narlıca, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anları anlattı - Son Dakika

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