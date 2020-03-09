Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

7 saat önce

Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldüMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Süleyman Keçeli (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Süleyman Keçeli (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Fethiye- Antalya karayolu Çamköy Kavşağı'nda meydana geldi. Cengiz Öztürk (47) yönetimindeki 48 YN 523 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Keçeli'nin kullandığı 48 JD 102 plakalı motosiklete çarptı. Kazada her iki sürücüyle, hafif ticari araçtaki Fatma Öztürk yaralandı. Ambulansla çevre hastanelere kaldrırılan yaralılardan, motosiklet sürücüsü Keçeli hayatını kaybetti. Kazanın ardından yaklaşık 300 metre sürüklenerek yanmaya başlayan motosiklet ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:57 Kaynak: DHA
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