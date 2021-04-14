Son dakika haberleri... YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ARACIN ÇARPTIĞI YAYA, ÖLDÜ - Son Dakika

Jandarma gözaltına aldığı araç sürücüsü A.D. ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Çerkezköy- İstanbul karayolunun Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Cemal Güzel, yolun karşısına geçmek isterken, A.D.'nin kullandığı 31 KNK 86 plakalı hafif ticari araç çarptı. Aracın çarpması sonucu Güzel, yaklaşık 50 metre savrulurken, kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güzel'in cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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